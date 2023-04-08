Тысячи жителей Берлина вышли на пасхальный марш против поставок оружия Украине

Фото: Pixabay

Несколько тысяч человек вышли на пасхальный марш в Берлине с требованием прекратить поставки оружия Украине и начать мирные переговоры. Об этом стало известно в субботу, 8 апреля.

Протесты начались на площади в районе Веддинг. Далее участники прошли маршем с изображениями голубя мира и транспарантами против поддержки Украины и зависимости Евросоюза от США.

— Прекратите поставку оружия Украине, это приводит лишь к эскалации и продлению конфликта, — заявил один из участников протеста.

Помешать акции попытались проукраински настроенные граждане, однако они не смогли перекричать своих оппонентов, передает РИА Новости.

Аналогичное мероприятие прошло 4 апреля у штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе. Несколько ассоциаций провели акцию против действий блока, который ответственен за гибель мирного населения на Украине.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что страны Европы смогут поставлять Украине оружие не более девяти месяцев, так как их запасы почти на исходе. По его словам, после распада СССР европейские государства стали уделять меньше внимания своему оборонному комплексу.