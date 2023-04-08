The War Zone: Российская разведка из-за утечки получила опасную для ВСУ информацию

Фото: Минобороны РФ

Недавняя утечка данных из Пентагона может позволить российской разведке узнать полезные сведения о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание The War Zone.

По данным издания, полученные сведения помогут России подготовиться к будущему наступлению ВСУ и знать наперед решения украинского Генштаба. Кроме того, бывшие военные утверждают, что опубликованные документы выглядят как подлинные, говорится в статье.

Накануне издание New York Times сообщило, что в Сеть якобы утекла новая порция секретных документов Соединенных Штатов об Украине, о Китае и Ближнем Востоке. Аналитики утверждают, что речь может идти более чем о 100 документах, а чиновники заявляют, что ущерб от этой утечки может быть значительным.

Пентагон занимается расследованием утечки в соцсети секретной информации о ситуации на Украине, а также о планах Североатлантического альянса касательно военной помощи Киеву. Об этом 6 апреля сообщило издание New York Times со ссылкой на представителя военного ведомства США. По сведениям журналистов, в интернет утекли документы, датированные началом марта.