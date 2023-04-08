Министра экономики Сербии призывали отправить в отставку за призыв к санкциям против России

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Входящее в правящую коалицию Сербии «Движение социалистов» призвало отправить в отставку министра экономики страны Раде Басту за призывы к санкциям против России. Об этом стало известно в субботу, 8 апреля.

— Движение социалистов напоминает общественности Сербии о призыве к отставке Раде Басты из правительства. Он проявил себя ранее как невоспитанный русофоб, а теперь перед делегацией МВФ показал, что еще и дисциплинирован и настроен против государства... Призываем премьера Ану Брнабич уволить этого неспособного подстрекателя и защитить честь структуры, которую возглавляет, — приводит заявление движения РИА Новости.

В середине марта Баста призвал Белград ввести санкции против Москвы. По его мнению, в будущем Сербию могут ожидать серьезные последствия за отказ поддержать Запад в санкционном давлении на Россию. В начале апреля министр снова высказался о необходимости введения ограничительных мер.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти стараются придерживаться нейтральной позиции относительно России и западных стран, однако нет никаких гарантий, что это будет продолжаться и в будущем.