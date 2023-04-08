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Умер один из участников попытки захвата храма УПЦ

Евгений Силаев
В мире
Умер один из участников попытки захвата храма УПЦ
Фото: shutterstock

Один из сторонников Православной церкви Украины (ПЦУ), участвовавший в попытке захвата храма Украинской православной церкви (УПЦ), умер. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в Союзе православных журналистов Украины.

Во время нападения на храм одному из атакующих стало плохо. Позднее он скончался. Другие подробности инцидента на данный момент неизвестны, передают «Известия».

30 марта стало известно, что монахов УПЦ вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.

1 апреля Киевский суд отправил настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца. Митрополита Павла обвиняют в «оправдании российской агрессии».

Попытки православных украинцев защитить Киево-Печерскую лавру, невзирая на нападки представителей радикальных организаций, продолжаются. Что происходит в лавре, удастся ли прихожанам ее защитить и какой статус сегодня у украинской церкви, выясняла «Вечерняя Москва».

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