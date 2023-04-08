Гладков сообщил об обстреле села Архангельское со стороны ВСУ

Фото: Telegram/Настоящий Гладков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Архангельское Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 10 голов крупнорогатого скота, разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка на территории КФХ, — написал Гладков.

По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет. Аварийные службы приступают к устранению последствий обстрела, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Очередной обстрел Калининского района Донецка произошел днем 6 апреля. В ходе атаки на город украинские военные использовали реактивные системы залпового огня. Под основным ударом оказался донецкий автопарк. Семеро мирных жителей погибли.

5 апреля украинские войска обстреляли Суземский район Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, с помощью беспилотника солдаты ВСУ сбросили взрывное устройство. В результате инцидента пострадал один человек.