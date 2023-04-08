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Украинская армия уже потеряла убитыми и пропавшими без вести более 330 тысяч солдат. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По его словам, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) точно превышают официальные данные киевских властей. При этом само правительство страны всячески пытается их скрыть или занизить.

— Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли заявил, что 250 тысяч украинских военных погибли. Около 83 тысяч пропали без вести, из них примерно 60 тысяч, скорее всего, мертвы. Это дает примерное число в 315 тысяч погибших, — заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

Бывший американский разведчик призвал всех сражающихся на стороне Украины иностранных наемников покинуть территорию страны. По его словам, этот конфликт ВСУ выиграть уже не получится, несмотря на ожидания западных стран.

В конце февраля польский корпус в составе Вооруженных сил Украины понес серьезные потери в ходе боев с российскими военными. По словам бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, около 2,5 тысячи польских военнослужащих погибли на Украине.