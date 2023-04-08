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Пригожин призвал Макрона обеспечить охрану для сына главы «Русского дома» в ЦАР

Евгений Силаев
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Пригожин призвал Макрона обеспечить охрану для сына главы «Русского дома» в ЦАР
Фото: t.me/wagnernew

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе бизнесмена.

В тексте письма Пригожин напоминает Макрону, что сын главы «Русского дома» в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого является гражданином Франции, где постоянно и проживает. Его отец приложил немало усилий для борьбы с терроризмом, отмечает бизнесмен.

— Прошу вас дать поручение обеспечить сыну Дмитрия достойную охрану от террористов, которые пытались совершить покушение на Дмитрия Сытого, — говорится в тексте письма.

Покушение на Дмитрия Сытого было совершено 16 декабря 2022 года. В результате инцидента глава «Русского дома» оказался госпитализирован в медицинское учреждение.

Комментируя опубликованные кадры с места покушения, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна назвала их пропагандой. На фотографии была замечена записка с угрозой «от всех французов» и призывом к российской стороне покинуть пределы Африки.

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