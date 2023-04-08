СМИ: Обвиняемая в убийстве военкора Татарского Трепова сотрудничает со следствием

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Обвиняемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Дарья Трепова сотрудничает со следствием. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщает ТАСС.

По информации агентства, специалистами рассматриваются разные версии совершенного теракта. В интересах следствия детали работы правоохранителей не раскрываются.

— Сотрудничает со следствием, все ее показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов. Следствием также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы совершенного теракта, — рассказал собеседник агентства.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении проходило выступление военкора. Что известно о погибшем — в материале «Вечерней Москвы».

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемую задержали. Трепова призналась, что принесла бюст в помещение, однако утверждает, что не знала о взрывном устройстве внутри. Сделала она это по заданию неустановленных лиц, действовавших с территории Украины.