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Венгрия ужесточила контроль за перевозками украинского зерна внутри страны

Евгений Силаев
В мире
Венгрия ужесточила контроль за перевозками украинского зерна внутри страны
Фото: shutterstock

Правительство Венгрии приняло решение ужесточить контроль за транзитом украинского зерна в пределах своей страны. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь.

По его словам, министерство хочет убедиться, что зерно действительно поступает в страны назначения. Также странам Евросоюза предлагается вернуть пошлины на сельхозпродукцию из Украины.

— Кроме того, страна продолжит усиливать контроль над импортом, уделяя особое внимание транзитным партиям, чтобы убедиться, что предназначенные для транзита товары действительно покидают страну, — заявил Надь, чьи слова приводит ТАСС.

Соседние страны Украины в Восточной Европе дорого платят за содействие ее сельскохозяйственному экспорту, написало французское издание Le Figaro. Так, фермер из Польши Марцин Мисяк рассказал, что поставляемое оттуда зерно не идет на международные рынки или в Африку, «как обещали политики», а остается в стране.

Столкнувшись с дешевым зерном с Украины, польские фермеры не могут продать свою продукцию, поэтому они «осуждают недобросовестную конкуренцию со стороны Киева».

Украина Сельское хозяйство Венгрия
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