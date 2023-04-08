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Украина как независимое государство может исчезнуть до конца 2023 года. Соответствующее заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

По его словам, западные СМИ скрывают реальное положение дел на Украине. Макгрегор уверяет, что на самом деле ситуация сложилась крайне плачевная.

— Я не уверен, что Украина будет существовать к концу 2023 года как национальное государство. Обстановка внутри страны ужасающая, потери ужасающие, — заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

В конце февраля польский корпус в составе Вооруженных сил Украины понес серьезные потери в ходе боев с российскими военными. По словам Дугласа Макгрегора, порядка 2,5 тысячи польских военнослужащих погибли на Украине.

Позднее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина потеряла погибшими и пропавшими без вести почти 330 тысяч солдат. По его словам, украинские правительство намеренно скрывает реальные потери своей армии.