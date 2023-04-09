В Киеве раскритиковали участие подростков с Украины и из РФ в Крестном пути в Риме

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Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко раскритиковал участие подростков из РФ и Украины в церемонии Крестного пути около стен древнеримского Колизея в Великую пятницу.

В церемонии Крестного пути участвовали двое подростков из России и Украины, которые пронесли святое распятие на десятом этапе пути, который символизирует подъем Иисуса на Голгофу.

— Мы разочарованы, что Святой Престол не принял во внимание аргументы Украины об оскорбительном характере этого жеста, — написал Николенко в соцсети Facebook*.

Он утверждает, что такой поступок «подрывает принципы справедливости и общечеловеческой моральности, дискредитирует концепцию мира и братства», а также не содействует примирению. По словам Николенко, это является попыткой поставить знак равенства между Украиной и Российской Федерацией, передает РИА Новости.

7 апреля посольство Украины в Болгарии опубликовало в социальных сетях видеообращение посла страны Олеси Илащук, которая была одета в халат, после чего данный ролик был удален.

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