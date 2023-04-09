Глава «Курчатовского института» Ковальчук: США не разгадали состав сплава двигателей РД-180

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Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщил, что США, куда поставлялись российские ракетные двигатели РД-180, не смогли определить состав сплава, из которого они изготовлены.

— До сих пор американцы приобретают наши ракетные двигатели РД-180. Мы их продаем много лет. Они их разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут, — заявил он.

По словам руководителя «Курчатовского института», трудности с созданием сплавов для производства есть и в авиастроительной отрасли, из-за чего лишь ограниченное число стран могут производить двигатели для истребителей, сообщает РИА Новости.

Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», создал опытные образцы нового стелс-материала, который можно использовать в боевой авиации. Тонкослойный материал может поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. Он состоит из соединенных между собой нескольких слоев стеклоткани, а в его основе находятся тонкие нити с металлическим сердечником в стеклянной изоляции.