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«Страна.ua»: Неизвестный обстрелял магазин из автомата Калашникова в Киеве

Юлия Курганова
В мире
«Страна.ua»: Неизвестный обстрелял магазин из автомата Калашникова в Киеве
Фото: Pixabay

Неизвестный мужчина обстрелял магазин из автомата Калашникова в Киеве. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщило украинское издание «Страна.ua».

— Неизвестный в штатском открыл огонь по магазину из автомата Калашникова, — сказано в сообщении.

Согласно записям видеокамер, мужчина перед тем как открыть огонь из автомата, вступил в словесную перепалку с другим молодым человеком. После этого он с криком «дал» несколько очередей по магазину и скрылся в неизвестном направлении.

Других подробностей пока неизвестно, передает РИА Новости.

6 апреля в Подмосковье ссора двух водителей на заправке закончилась стрельбой. Инцидент произошел в Балашихе в квартале Щитниково. На заправке между двумя мужчинами произошел конфликт. Потеряв над собой контроль, один из них схватился за пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавшего доставили в больницу, а злоумышленник скрылся. Его ищут.

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