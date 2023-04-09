«Страна.ua»: Неизвестный обстрелял магазин из автомата Калашникова в Киеве

Фото: Pixabay

Неизвестный мужчина обстрелял магазин из автомата Калашникова в Киеве. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщило украинское издание «Страна.ua».

— Неизвестный в штатском открыл огонь по магазину из автомата Калашникова, — сказано в сообщении.

Согласно записям видеокамер, мужчина перед тем как открыть огонь из автомата, вступил в словесную перепалку с другим молодым человеком. После этого он с криком «дал» несколько очередей по магазину и скрылся в неизвестном направлении.

Других подробностей пока неизвестно, передает РИА Новости.

6 апреля в Подмосковье ссора двух водителей на заправке закончилась стрельбой. Инцидент произошел в Балашихе в квартале Щитниково. На заправке между двумя мужчинами произошел конфликт. Потеряв над собой контроль, один из них схватился за пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавшего доставили в больницу, а злоумышленник скрылся. Его ищут.