Терапевт Чернышова рассказала о неожиданном предвестнике инсульта

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Врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что зевота может быть предвестником инсульта.

— Зевота — это компенсаторный механизм, который возникает при нехватке кислорода для мозга. Это не что иное, как очень глубокий вдох. Когда мы вдыхаем как можно больше воздуха, — объяснила она.

По ее словам, у зевоты может быть несколько причин. Например, она появляется при нахождении в душном помещении или от переутомления во время умственной работы. Часто этот симптом сигнализирует, что человек просто не выспался. При этом в некоторых случаях он может предупреждать о развитии инсульта.

— Иногда зевота случается при нарушении мозгового кровообращения, как предвестник инсульта. Но только на этот симптом нельзя полагаться, есть еще и другие признаки, — сообщила Чернышова.

Так, при инсульте у человека может быть слабость в руке или ноге, асимметрия лица, невнятная речь, сильная головная боль, головокружение и потеря ориентации в пространстве.

— При инсульте есть первые два часа, когда мы можем довезти человека до больницы, сразу начать терапию и избежать серьезных последствий. Поэтому чем быстрее сам пациент или его близкие заметят какие-то отклонения и будет оказана медпомощь, тем больше шансов, что все случится без тяжелых последствий, — цитирует терапевта «Москва 24».

Нарушения сна могут говорить о развитии в организме серьезных и опасных заболеваний, сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко.