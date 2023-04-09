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«РВ»: ВКС РФ наносят массированные удары «умными бомбами» по ВСУ в Херсонской области

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«РВ»: ВКС РФ наносят массированные удары «умными бомбами» по ВСУ в Херсонской области
Фото: Минобороны РФ

ВКС РФ нанесли массированные удары «умными бомбами» по украинским войскам в Херсонской области. Об этом сообщил в субботу, 8 апреля, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские ресурсы.

Уточняется, что российская авиация нанесла удары по местам скопления техники и военных ВСУ.

— Российские СУ-35 наносят удары по Херсонской области, по линии фронта. Там ад, — цитирует канал украинские источники.

Гремят взрывы в Бериславском районе Херсонщины на правом берегу Днепра.

— Самолеты повторно залетают на пусковые рубежи, возможны еще запуски, — сообщает канал.

8 апреля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление украинских войск на Запорожском направлении. По его словам, под руководством начальника штаба батальона «Восток-Ахмат» Минобороны РФ Вахи Хамбулатова «хорошо поработали наши беспилотники». Политик рассказал, что они «мастерски выявляли вражеские наступательные действия» и оперативно корректировали удары минометов.

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