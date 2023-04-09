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Рогов: В Запорожье прозвучали мощные взрывы

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов: В Запорожье прозвучали мощные взрывы
Фото: Минобороны РФ

Серия громких взрывов прозвучала в подконтрольном Украине Запорожье. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— В Запорожье громко! В 01:47 в областном центре прозвучала серия громких взрывов. Они были слышны в разных районах города, но наиболее громко было в Заводском и Шевченковском, — написал он в Telegram-канале.

8 апреля сообщалось, что ВКС РФ нанесли массированные удары «умными бомбами» по украинским войскам в Херсонской области. Уточняется, что российская авиация нанесла удары по местам скопления техники и военных ВСУ.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление украинских войск на Запорожском направлении. По его словам, под руководством начальника штаба батальона «Восток-Ахмат» Минобороны РФ Вахи Хамбулатова «хорошо поработали наши беспилотники». Политик рассказал, что они «мастерски выявляли вражеские наступательные действия» и оперативно корректировали удары минометов.

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