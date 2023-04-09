Синоптики пообещали москвичам солнечную теплую погоду 9 апреля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В воскресенье, 9 апреля, в столичном регионе ожидается малооблачная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 6–13 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 2–3 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

В Москве на предстоящей неделе ожидается сухая солнечная погода. Температурные показатели будут превышать норму второй декады апреля на 2–4 градуса. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в понедельник, 10 апреля, атмосферное давление в столице достигнет высоких показателей — 756 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что по-майски теплая погода наступит в столице уже на следующей неделе. По его словам, такое потепление нельзя назвать рекордным, но в прошлом веке в это время года так тепло было всего раз в десять лет.