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«Диктатор отправился за милостыней»: немцы осудили идею поездки Зеленского в ФРГ за премией

Лейла Алиева
В мире
«Диктатор отправился за милостыней»: немцы осудили идею поездки Зеленского в ФРГ за премией
Фото: bundeskanzleramt.at

Читатели немецкой газеты Bild пришли в ужас от идеи наградить президента Украины Владимира Зеленского Международной премией имени Карла Великого, ради которой он, возможно, посетит Германию в мае.

«Диктатор отправился за милостыней», — написал один из пользователей.

«Там сейчас тоже проходит церемония вручения «Оскара?!» — задался вопросом второй.

«Премия Карла Великого предназначена для великих европейцев! Уж точно не ультранационалистам, которые управляют диктатурой. Это становится все более нелепым и позорным», — заявил третий.

«Он должен сидеть дома. Он приходит только для того, чтобы попрошайничать», — написал еще один пользователь в Twitter.

О том, что украинский лидер может приехать в Германию, сообщила немецкая газета Bild am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ. Причиной визита Зеленского может стать награждение его премией Карла Великого, которая ежегодно присуждается за вклад в объединение Европы.

Уточняется, что это будет первым визитом Зеленского в Германию с начала спецоперации.

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