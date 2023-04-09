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СМИ: Актрису дубляжа Елену Шульман насмерть сбил троллейбус

Лейла Алиева
Общество
СМИ: Актрису дубляжа Елену Шульман насмерть сбил троллейбус
Фото: Pexels

Российская актриса дубляжа Елена Шульман скончалась после того, как ее сбил троллейбус. Об этом стало известно в воскресенье, 9 апреля.

Уточняется, что актрисы не стало за день до 54-летия, пишет Telegram-канал Mash.

Елена Шульман была официальным голосом Мэри Уотсон из сериала «Шерлок», Мэри Джейн из первых частей «Человека-паука», Сьюзан и Кэнди Чиу из «Гравити Фолз». Также она озвучила персонажей Dota 2 Luna и Winter Wyvern, Сивир из League of legends и многих других.

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