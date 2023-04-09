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Собянин отметил эффективность сервиса «Посты записи» в центрах амбулаторной онкопомощи

Лейла Алиева
Город
Собянин отметил эффективность сервиса «Посты записи» в центрах амбулаторной онкопомощи
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Новый сервис «Посты записи» позволил врачам центров амбулаторной онкопомощи сэкономить порядка семи тысяч часов и посвятить это время диагностике и лечению пациентов. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Раньше медики тратили в среднем 3,5 минуты, чтобы записать пациента на прием и исследования. Теперь это делают администраторы постов записи. Пациент обращается на такой пост, и администратор помогает подобрать свободные окна к специалистам и на исследования, — пояснил он.

Также три года назад в столице появились якорные онкоцентры, в каждом из них есть стационар, патоморфологическая лаборатория и центр амбулаторной онкопомощи. Здесь пациенты могут получать все необходимые услуги.

В результате внедрения цифровых технологий в сферу онкологии показатель выявления рака на ранней стадии составил в прошлом году 65 процентов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

«Посты записи» появились в столичных центрах амбулаторной онкологической помощи в январе этого года. Сервис позволяет администраторам в рамках одного монитора увидеть свободные даты и время как у медиков, так и в лечебно-диагностических кабинетах — в этом их принципиальное отличие от других сервисов.

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