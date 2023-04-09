WP: ЦРУ считает, что Китай может увеличить поддержку России

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Если Украина ударит вглубь России дальнобойным вооружением, Китай может воспользоваться этим для оправдания снабжения Москвы оружием и обвинений в адрес НАТО. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает Washington Post.

По данным издания, если украинские военные применят западное оружие против России, то у Китая сформируется мнение, что США ведут эскалацию конфликта. Также это может означать, что поставки вооружения РФ будут оправданы.

Кроме того, приводятся другие документы, которые содержат информации о шпионаже за Южной Кореей и ядерной программе КНДР. Отмечается, что Совет национальной безопасности Южной Кореи хочет передать оружие Украине через Польшу, чтобы не провоцировать Россию, говорится в материале.

Эммануэлю Макрону не удалось заставить Си Цзиньпина изменить позицию по текущему конфликту на Украине. Об этом сообщило издание Politico 6 апреля. Отмечается, что лидер Поднебесной «не проявил никаких признаков изменения своей позиции» по конфликту на Украине после переговоров с французским лидером.