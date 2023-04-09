Песков рассказал о планах Путина на Пасху

Фото: Администрация президента РФ

По традиции президент России Владимир Путин встретит Пасху в церкви. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Да. Планирует. Сообщим дополнительно, — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.

В 2022 году президент России присутствовал на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории его резиденции в подмосковном Ново-Огареве.

Годом ранее Путин встречал Рождество в церкви Николы, которая находится на острове Липно в Новгородской области. Также лидер государства несколько раз посещал рождественские литургии в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где его крестили.

Пресс-секретарь главы государства отмечал, что Владимир Путин обычно бывает в праздник Рождества Христова за пределами столицы, тогда как Пасху традиционно встречает в храме Христа Спасителя.

Пасха — важнейший праздник христиан, который посвящен воскресению Иисуса Христа. Когда в 2023 году православные верующие отмечают Пасху, каковы традиции, символы и приметы праздника — в материале «Вечерней Москвы».