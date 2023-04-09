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РБК: Костомарова переведут из реанимации в ближайшие два месяца

Лейла Алиева
Общество
РБК: Костомарова переведут из реанимации в ближайшие два месяца
Фото: YouTube / Кубань 24

Российского фигуриста Романа Костомарова переведут из реанимации в течение двух месяцев. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает РБК со ссылкой на два источника из окружения спортсмена.

По их словам, состояние Костомарова улучшается с каждым днем, и постепенно он возвращается к обычной жизни, передает РБК.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Его подключили к аппарату ИВЛ, однако позже у фигуриста был обнаружен сепсис. Состояние спортсмена оценивали как стабильно тяжелое. После этого у него началось отмирание тканей конечностей, возникли другие проблемы со здоровьем.

В середине марта Костомарову удалили трахеостому. Его состояние улучшилось, и фигурист пришел в себя, сообщали СМИ. В беседе с «Вечерней Москвой» специалисты оценили состояние спортсмена и рассказали, есть ли у него шансы восстановиться после тяжелой болезни.

Серебряный призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух ранее сообщил, что здоровье Костомарова постепенно улучшается, а позитивные новости о его состоянии настраивают на положительный лад и вселяют надежду.

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