Животные меняют шубки на природных территориях столицы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В марте на природных территориях столицы «переоделись» белки, а в апреле «наряжаются» ласки, горностаи и зайцы. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что линька у белок длится 1–2 месяца. Летом цвет меха у них буро-коричневый, но горло, брюшко, живот и внутренние поверхности лап остаются белого цвета, а зимой зверек становится полностью белоснежный.

У горностая густая и короткая шерсть. В летнее время хвост, бока, лапки, верхняя часть спины и верх головы коричневого цвета с оттенком бурого, а кончик хвоста — черный. К зиме зверьки белеют, но кончик также остается черным, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

На природных территориях столицы этой зимой зафиксировали около 60 видов животных. Среди них оказались 38 видов птиц, 18 видов зверей и даже один вид насекомого — комар снежный, которого еще называют зимним.

Также среди зафиксированных на столичных территориях животных отказались 16 видов, которые занесены в Красную книгу Москвы с присвоением различной категории редкости.