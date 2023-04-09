Yonhap: КНДР третий день не отвечает на звонки Сеула по военной линии связи

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КНДР по неизвестным причинам уже третий день не отвечает на звонки Сеула по военной линии связи. Об этом сообщает агентство Yonhap в воскресенье, 9 апреля.

Как уточняется, такие звонки обычно производились два раза в день — в 09:00 и 16:00. Однако 9 апреля Северная Корея снова не ответила на попытки Сеула связаться с ней, отмечает агентство.

16 марта КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17». Северокорейское радио сообщило, что в стране создается нестабильная ситуация из-за агрессивных учений, которые проводят США и «южнокорейские марионетки».

В свою очередь заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты КНДР не будут направлены на Сеул, поскольку республика не намерена иметь никаких дел с Южной Кореей.

В середине февраля стало известно, что Япония и Южная Корея договорились о сотрудничестве по вопросам сдерживания КНДР. Такое решение было принято в ходе встречи японского министра иностранных дел Есимаса Хаяси с его южнокорейским коллегой Пак Чином на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Вместе они договорились об усилении сдерживающего потенциала региона.