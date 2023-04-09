Yonhap: КНДР третий день не отвечает на звонки Сеула по военной линии связи
КНДР по неизвестным причинам уже третий день не отвечает на звонки Сеула по военной линии связи. Об этом сообщает агентство Yonhap в воскресенье, 9 апреля.
Как уточняется, такие звонки обычно производились два раза в день — в 09:00 и 16:00. Однако 9 апреля Северная Корея снова не ответила на попытки Сеула связаться с ней, отмечает агентство.
16 марта КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17». Северокорейское радио сообщило, что в стране создается нестабильная ситуация из-за агрессивных учений, которые проводят США и «южнокорейские марионетки».
В свою очередь заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты КНДР не будут направлены на Сеул, поскольку республика не намерена иметь никаких дел с Южной Кореей.
В середине февраля стало известно, что Япония и Южная Корея договорились о сотрудничестве по вопросам сдерживания КНДР. Такое решение было принято в ходе встречи японского министра иностранных дел Есимаса Хаяси с его южнокорейским коллегой Пак Чином на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Вместе они договорились об усилении сдерживающего потенциала региона.