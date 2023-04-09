В Тайване зафиксировали приближение к острову более 70 китайских самолетов

Фото: shutterstock

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 70 самолетов и 11 кораблей армии Китая в рамках учения. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в тайваньском оборонном ведомстве.

По состоянию на 16:00 (11:00 по московскому времени) к острову приблизились 70 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в частности истребители J-10, J-11, J-16, стратегический бомбардировщик H-6 и военно-транспортный самолет Y-20.

При этом 35 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Кроме того, к острову приблизились 11 кораблей НОАК, передает РИА Новости.

Аналогичная ситуация произошла в начале марта. Тогда Вооруженные силы Тайваня зафиксировали в районе острова четыре корабля и 24 самолета Народно-освободительной армии КНР. Авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы находились в состоянии повышенной боевой готовности.

Позже министр иностранных дел Китая Цинь Ган сообщил, что Пекин продолжит прикладывать усилия для мирного воссоединения с Тайванем. При этом китайские власти оставят за собой право принимать необходимые по этому вопросу меры.