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Советник Пушилина: Шиноремонтный завод в Марьинке перешел под контроль России

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Советник Пушилина: Шиноремонтный завод в Марьинке перешел под контроль России
Фото: Минобороны РФ

Российские силы взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

Он отметил, что завод является одним из самых мощных укрепрайонов на данном направлении.

— В результате успешных штурмовых действий шиноремонтный завод в Марьинке перешел под контроль Вооруженных сил России, — рассказал Гагин в беседе с ТАСС.

5 апреля российские войска группировки «Центр» сорвали контрнаступление Вооруженных сил Украины в районе Северска в Донецкой народной республике. Кроме того, российские силы поразили подразделения ВСУ в двух населенных пунктах ДНР. В результате были уничтожены более 80 бойцов, гаубица Д-30, боевая бронированная машина и два автомобиля.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские военнослужащие на Южно-Донецком направлении уничтожили разведгруппу противника. По его словам, украинские войска пытались провести разведку боем.

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