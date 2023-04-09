Советник Пушилина: Шиноремонтный завод в Марьинке перешел под контроль России

Фото: Минобороны РФ

Российские силы взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

Он отметил, что завод является одним из самых мощных укрепрайонов на данном направлении.

— В результате успешных штурмовых действий шиноремонтный завод в Марьинке перешел под контроль Вооруженных сил России, — рассказал Гагин в беседе с ТАСС.

5 апреля российские войска группировки «Центр» сорвали контрнаступление Вооруженных сил Украины в районе Северска в Донецкой народной республике. Кроме того, российские силы поразили подразделения ВСУ в двух населенных пунктах ДНР. В результате были уничтожены более 80 бойцов, гаубица Д-30, боевая бронированная машина и два автомобиля.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские военнослужащие на Южно-Донецком направлении уничтожили разведгруппу противника. По его словам, украинские войска пытались провести разведку боем.