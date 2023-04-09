Москвичам пообещали солнечную и теплую погоду на Пасху

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Погода на Пасху будет соответствовать температурной норме апреля. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в начале следующей недели погода будет соответствовать майским показателям. В частности, днем столбик термометра будет колебаться от плюс 13 до плюс 18 градусов.

— Однако в пятницу из-за холодной тяги ветров арктического антициклона температура на несколько градусов понизится, а к Пасхе и вовсе вернется в климатическое русло второго месяца весны. По ночам столбики термометров будут колебаться в пределах от нуля градусов с вероятностью слабых заморозков до минус одного градуса. А после полудня — от плюс 8 до плюс 13 градусов, — цитирует синоптика портал «Метеоновости».

Также Тишковец сообщил, что по-майски теплая погода наступит в столице уже на следующей неделе. По его словам, такое потепление нельзя назвать рекордным, но в прошлом веке в это время года так тепло было всего раз в десять лет.

В Москве на предстоящей неделе ожидается сухая солнечная погода. Температурные показатели будут превышать норму второй декады апреля на 2–4 градуса. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в понедельник, 10 апреля, атмосферное давление в столице достигнет высоких показателей — 756 миллиметров ртутного столба.