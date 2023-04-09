Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичам пообещали солнечную и теплую погоду на Пасху

Евгений Силаев

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичам пообещали солнечную и теплую погоду на Пасху
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Погода на Пасху будет соответствовать температурной норме апреля. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в начале следующей недели погода будет соответствовать майским показателям. В частности, днем столбик термометра будет колебаться от плюс 13 до плюс 18 градусов.

— Однако в пятницу из-за холодной тяги ветров арктического антициклона температура на несколько градусов понизится, а к Пасхе и вовсе вернется в климатическое русло второго месяца весны. По ночам столбики термометров будут колебаться в пределах от нуля градусов с вероятностью слабых заморозков до минус одного градуса. А после полудня — от плюс 8 до плюс 13 градусов, — цитирует синоптика портал «Метеоновости».

Также Тишковец сообщил, что по-майски теплая погода наступит в столице уже на следующей неделе. По его словам, такое потепление нельзя назвать рекордным, но в прошлом веке в это время года так тепло было всего раз в десять лет.

В Москве на предстоящей неделе ожидается сухая солнечная погода. Температурные показатели будут превышать норму второй декады апреля на 2–4 градуса. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в понедельник, 10 апреля, атмосферное давление в столице достигнет высоких показателей — 756 миллиметров ртутного столба.

Москва Пасха Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Можно ли отождествлять нравственность и мораль

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Все мнения
О проекте