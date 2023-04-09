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В США заявили, что Артемовск открывает северное и западное направления для удара

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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В США заявили, что Артемовск открывает северное и западное направления для удара
Фото: Минобороны РФ

Взятие под контроль Артемовска позволяет наносить удары в северном и западном направлениях. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

По его словам, оставшейся в городе группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) придется отступить в ближайшее время. Это связано с тем, что они не смогут получить полноценное снабжение.

— Как только земля подсохнет, Бахмут (украинское название Артемовска — прим. «ВМ») станет ключевой точкой, из которой россияне смогут наступать в северном и западном направлениях. Город стал новым центром притяжения в этом смысле, — рассказал Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

4 апреля в Американском институте изучения войны (ISW) подтвердили, что российские военные начали продвижение в центральной части города. По данным института, бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в центре Артемовска и взяли под контроль администрацию города. Над зданием подняли российский флаг.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

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