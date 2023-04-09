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Приметы и советы

Дерматолог Ивкин раскрыл способ избавления от купероза

Евгений Силаев
Общество
Дерматолог Ивкин раскрыл способ избавления от купероза
Фото: shutterstock

Избавиться от купероза можно с помощью постоянного ухода за кожей и фототерапии лазером. Об этом заявил врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин.

— Золотым стандартом лечения является фототерапия лазером, которая способна избавить от купероза за три–четыре сеанса раз в две недели, — рассказал врач.

Он уточнил, что во время фототерапии лазер как бы взрывает расширенные сосуды. Это приводит к их исчезновению с лица.

Для избежания повторного их появления необходимо уделить внимание уходу за кожей. Помимо этого, врач советует отказаться от посещения бань и саун, а также от употребления алкоголя и молочной продукции. Стоит избегать резких перепадов температур и стресса, передает «Мослента».

Врач-косметолог Натэла Гришина в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, как генетика влияет на состояние кожи. Тип кожи, который заложен генетически, определяет ее состояние. Например, если кожа жирная, при половом созревании может возникнуть акне.

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