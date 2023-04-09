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Пригожин: Украина подготовила около 200 тысяч солдат для контрнаступления

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Пригожин: Украина подготовила около 200 тысяч солдат для контрнаступления
Фото: vk/evgeniy_prigozhin

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили к контрнаступлению как минимум 200 тысяч человек. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Во время выступления перед движением «Киберфронт Z» бизнесмен рассказал о подготовке к возможному контрнаступлению.

— У них собрано порядка 200, по некоторым источникам — до 400, тысяч человек личного состава. Недооценивать это нельзя, — заявил Пригожин, чье выступление опубликовано в Telegram-канале движения.

2 апреля Евгений Пригожин сообщил, что войска подняли флаг России над Артемовском. Он отметил, что на полотне написали «Добрая память» — в честь военного корреспондента Владлена Татарского, погибшего при теракте в Санкт-Петербурге.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты. Так, по мнению директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Киеву непременно нужно постараться «устроить громкую провокацию, о которой будут долго судачить».

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