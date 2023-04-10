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Войска ПВО отрабатывают защиту границ России на фоне расширения НАТО

Ирэна Колесова
Общество
Войска ПВО отрабатывают защиту границ России на фоне расширения НАТО
Фото: Минобороны РФ

Российские войска ПВО отрабатывают защиту северо-западных границ России на фоне вступления Финляндии в НАТО и подготовки Швеции к аналогичному процессу. Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин.

— Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз, — сказал Демин, его слова публикует РИА Новости.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в прошлом мае. Они мотивировали это украинским конфликтом. 4 апреля стало известно, что Финляндия официально стала членом блока. Вопрос со Швецией все еще обсуждается, одобрение не получено от Венгрии и Турции, которые тоже являются странами-членами НАТО.

9 апреля в России отмечался День войск противовоздушной обороны. Он ежегодно приходится на второе воскресенье апреля.

Пилоты американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, патрулирующие воздушное пространство вблизи границ с Россией, рассказали об обманных действиях со стороны комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-300. По их словам, истребитель не смог опознать российскую систему ПВО, хотя визуально данный комплекс был хорошо заметен. Отмечается, что пилот столкнулся с цифровой системой отклонения комплекса от обнаружения.

ПВО Граница Россия НАТО
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