Психолог Короткова рассказала, как преодолеть кризис в отношениях

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Психолог Татьяна Короткова рассказала о том, как можно преодолеть кризис в личных отношениях. По ее словам, каждая пара в определенный момент сталкивается с трудностями.

Сложности могут быть вызваны различными факторами, такими как финансовые проблемы, нехватка времени, появление ребенка или пересмотр ценностей.

Одним из методов решения конфликта является написание списка плюсов и минусов на листочке. Нужно разделить лист бумаги на две колонки: «расставание» и «продолжение отношений». Каждая из колонок дополнительно делится на две части: «за» и «против». Такое упражнение поможет определиться с выбором и принять оптимальное решение, посоветовала Короткова в интервью «Мосленте».

— Научитесь рассказывать о себе и слушать партнера. По мнению многих психологов, проблемы в отношениях возникают из-за элементарного неумения разговаривать. Попробуйте выстроить продуктивный диалог со своим партнером: внимательно слушайте его, старайтесь понять его точку зрения. Рассказывайте о себе, своих чувствах и эмоциях, — сказала эксперт.

Психолог Анна Сухова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о том, чего ни в коем случае не стоит делать после выхода из стрессового состояния. Например, эксперт считает, что употребление алкоголя только усугубит сложившуюся ситуацию. То же самое касается и приема различных успокоительных препаратов, которые затормаживают ясность восприятия и мыслительного процесса в целом.