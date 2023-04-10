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Польский историк и обозреватель Михал Крупа выразил мнение, что откровенная американизация в вопросах внешней политики опасным образом может приблизить Польшу к военному противостоянию с Россией.

По словам историка, американские лидеры наверняка с гордостью смотрят на то, что руководство Варшавы многократно обошло их по антироссийскому настрою и в попытках заискивания перед официальным Киевом.

— Вполне можно ожидать, что Варшава доведет все это до абсолютной крайности и в конце концов будет выглядеть просто деревенским дурачком, — предсказал Крупа в статье для издания Chronicles.

Обозреватель полностью уверен, что победа в конфликте на Украине обязательно окажется за Россией. По его словам, в Польше пора формировать принципиально новую «Партию мира», которая будет сдерживать польских чиновников и не позволит им вмешиваться в это противостояние.

Крупа добавил, что варшавским политикам давно пора прекратить верить в якобы имеющихся у них «союзников» в США, которые тем временем с радостью воспринимают возможные жертвы среди польского населения ради ослабления Москвы.

Обозреватель издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая выразила мнение, что польское руководство не осознает, насколько опасным для страны будет размещение на ее территории ядерного оружия в рамках программы Nuclear Sharing. По ее словам, в Варшаве должны быть благодарны Западу за отказ размещать ядерное оружие. Иначе появился бы риск втянуть Польшу в конфликт на Украине, за что полякам пришлось бы «расплатиться собственной кровью».