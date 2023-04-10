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Теплая погода и кратковременные дожди ожидают москвичей в понедельник

Ирэна Колесова

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Погода в Москве
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Теплая погода и кратковременные дожди ожидают москвичей в понедельник
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москву в понедельник, 10 апреля, ожидает по-апрельски теплая погода. Температура поднимется до 14-16 градусов выше нуля. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

Небо будет облачным, с редкими прояснениями. Местами могут пройти небольшие дожди.

Ветер в понедельник будет переменным и слабым, максимальная сила порывов составит 7 метров в секунду. Давление — 756 миллиметров ртутного столба.

На предстоящей неделе в столице ожидается теплая, но дождливая погода. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в среду, 12 апреля, ожидается переменная облачность: днем — плюс 16–18. При этом на следующий день в столицу придет циклон, который может принести дожди.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе в Москве наступит по-майски теплая погода. По его словам, такое потепление нельзя назвать рекордным, но в прошлом веке в это время года так тепло было всего раз в десять лет.

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