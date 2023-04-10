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Российская авиация и «Солнцепеки» нанесли удар по украинским позициям в ДНР

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российская авиация и «Солнцепеки» нанесли удар по украинским позициям в ДНР
Фото: Минобороны РФ

Российская штурмовая авиация и системы ТОС-1А «Солнцепек» нанесли поражение силам ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости в понедельник, 10 апреля, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

— Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек» нанесено огневое поражение термобарическими снарядами. Противник понес потери в личном составе и технике, — сказал Савчук.

Он также отметил, что авиация ударила фугасными бомбами по месторасположению противника, а также по складу его боеприпасов. Силами расчетов противовоздушной обороны удалось найти и ликвидировать украинские беспилотники.

Российские удары пришлись и на червоно-дибровское направление. Противник понес внушительные потери, в том числе технические, добавил Савчук.

7 апреля российские истребители нанесли удар по пункту одесской морской охраны в Херсонской области. Было нанесено поражение пункту временной дислокации отряда противника в районе населенного пункта Велетенское. Вооруженные силы Украины потеряли порядка 50 человек, повреждена или уничтожена техника.

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