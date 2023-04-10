Овчинский: В Москве создано решение для непрерывной работы ЦОДов

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москва

Столичная компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» разработала новое решение, позволяющее обеспечить бесперебойную работу центров обработки данных (ЦОД) при аварийном отключении энергии. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Новинка основана на использовании суперконденсаторных накопителей, которые мгновенно реагируют на сбои в электроснабжении и обеспечивают кратковременную поддержку электропитания с высокой мощностью до момента включения аварийного источника энергии ЦОДа.

— С интенсивным развитием в России цифровизации растет темп строительства центров обработки данных. Как следствие повышается потребность в качественном электропитании для бесперебойной работы оборудования. Столичная инжиниринговая компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» разработала решение для таких дата-центров — источник бесперебойного питания на базе суперконденсаторных накопителей. В случае пропадания электропитания от сети они мгновенно реагируют на сбои и обеспечивает кратковременную поддержку электропитания с высокой мощностью до момента включения аварийного источника энергии ЦОДа, — рассказал Владислав Овчинский.

Кроме того, решение на суперконденсаторах более компактно и экологично по сравнению с другими видами источников бесперебойного питания (ИБП).

Генеральный директор компании-разработчика Владимир Ворожейкин отметил, что технология поможет решить краткосрочные проблемы, которые могут критически сказаться на работоспособности сложного оборудования с последующей потерей передаваемых или хранящихся данных. Компания планирует начать выпуск изделий к концу года.