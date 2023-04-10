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Костомаров начал делать первые упражнения перед протезированием

Лейла Алиева
Общество
Костомаров начал делать первые упражнения перед протезированием
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский фигурист Роман Костомаров начал готовиться к плановому протезированию. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Роман продолжает постепенное восстановление. Показатели в норме. Под контролем врачей начал делать восстановительные упражнения, — приводит его сообщение ТАСС.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Его подключили к аппарату ИВЛ, однако позже у фигуриста был обнаружен сепсис. Состояние спортсмена оценивали как стабильно тяжелое. После этого у него началось отмирание тканей конечностей, возникли другие проблемы со здоровьем.

14 февраля поступила информация, что некроз конечностей у Костомарова продолжил прогрессировать. По одним данным, было принято решение об ампутации пальцев рук у спортсмена, по другим — ему ампутировали кисти.

В середине марта Костомарову удалили трахеостому. Его состояние улучшилось, и фигурист пришел в себя, сообщали СМИ. В беседе с «Вечерней Москвой» специалисты оценили состояние спортсмена и рассказали, есть ли у него шансы восстановиться после тяжелой болезни.

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