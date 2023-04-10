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Владимир Ефимов: Индустриальный парк «Руднево» стал шестой площадкой ОЭЗ «Технополис «Москва»

Никита Худяков
Город
Владимир Ефимов: Индустриальный парк «Руднево» стал шестой площадкой ОЭЗ «Технополис «Москва»
Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Индустриальный парк «Руднево» включен в границы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», теперь инвесторы могут получить статус резидента, что даст им значительные преференции. Об этом в понедельник, 10 апреля сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Минэкономразвития России поддержало предложение правительства Москвы об увеличении площади особой экономической зоны «Технополис «Москва». Теперь новые территории в промышленной зоне «Руднево» площадью около 36,5 гектара включены в границы столичной ОЭЗ, — сказал он.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, на площадке будут размещаться высокотехнологичные производства в сферах инженерного оборудования, медицинских изделий, композитных материалов и электрооборудования.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев отметил, что в состав ОЭЗ входят шесть площадок общей площадью 260 гектаров, в которых локализовано 90 резидентов. Они создали более девяти тысяч рабочих мест и заняли около 90 процентов индустриальных площадей территорий.

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 марта рассказал, что в ОЭЗ ведется строительство двух предприятий по производству электроники.

Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва технополис «Москва»
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