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«Странные какие-то правила»: приехавшие в Россию немцы рассказали, что их больше всего удивило

Лейла Алиева
Общество
«Странные какие-то правила»: приехавшие в Россию немцы рассказали, что их больше всего удивило
Фото: Pixabay

Немецкие путешественники, посетившие Россию, были шокированы некоторыми законами в стране, например, ограничениями на продажу алкоголя. Об этом рассказала в своем блоге на платформе «Дзен» россиянка, которая и пригласила гостей из Германии.

Так, в ФРГ ограничения действуют лишь в общественном транспорте и на вокзалах, а когда немка предложила россиянке выпить пива на набережной и получила отказ, то очень удивилась. Еще одна странность — постоянный шум и музыка из машин под окнами дома их знакомой.

Сначала туристы подумали, что рядом проходит какой-то праздник, но, разобравшись в ситуации, испытали разочарование.

— То есть культурно употреблять алкоголь у вас нельзя, а шуметь 24 часа в сутки под окнами можно? Странные у вас какие-то правила, — отметили они.

Третьей вещью, которая возмутила немецких туристов, стала давка в городском транспорте. Поездка на электричке в один из музеев стала для них настоящим испытанием, написала россиянка в своем блоге.

В этом году россиян ожидают длинные майские праздники. Это отличная возможность запланировать короткий отпуск и отправиться в путешествие. О том, какие направления стоит выбрать для отдыха внутри страны и за ее пределами, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

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