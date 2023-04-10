Владимир Ефимов: Москва удвоила количество офсетных контрактов с начала года

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

С 2017 года столица заключила 10 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий и продуктов питания для молочных кухонь. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В период с 2017 по 2021 год их было подписано пять, а с начала этого года заключено еще пять офсетов в жизненно важных отраслях. По ним город будет получать лекарства, медицинские изделия и продукты питания для молочных кухонь. Совокупный объем инвестиций составит более 19 миллиардов рублей, — рассказал он.

Семь контрактов направлены на поставку лекарственных препаратов в медицинские учреждения города. Еще два контракта направлены на производство абсорбирующего белья и медицинских изделий для пациентов со стомой.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, по четырем контрактам в город уже поставляют продукцию. Среди них — препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты.

Десятый офсетный контракт с компанией по производству фармпрепаратов был заключен 5 апреля. На производстве будут выпускать 14 лекарственных препаратов по 10 международным непатентованным наименованиям.