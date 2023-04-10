Овчинский: «Открой#Моспром» приглашает москвичей на экскурсии с 17 по 28 апреля

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москва

«Открой#Моспром» проведет вторую в этом году серию экскурсий на московские заводы и фабрики с 17 по 28 апреля. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Записаться на бесплатные экскурсии можно на сайте проекта.

— В рамках второй в этом году серии мероприятий проекта «Открой#Моспром» около 30 московских заводов и фабрик проведут свыше 140 экскурсий для гостей и жителей города. Среди новинок в этом сезоне — посещение производства лифтов и электрических устройств, — рассказал Владислав Овчинский.

Также будут организованы экскурсии на Московский комбинат игрушек, косметическую фабрику «Свобода», предприятие микроэлектроники «Микрон» и Музей ракетно-космического предприятия «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева». Кроме того, Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности проведет мастер-класс «Космический хлеб», в рамках которого участники смогут выпечь хлеб для космонавтов. Традиционные мастер-классы на шоколадной фабрике FrenchKiss и на площадке «Кондитерского концерна Бабаевский» также пройдут в рамках проекта.