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В России за сутки выявили 6622 новых случая коронавируса

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 6622 новых случая коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 6622 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 34 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 467 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровел 6981 пациент, отмечается на портале.

В России за сутки выявили 6622 новых случая коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

Министр здравоохранения Михаил Мурашко недавно сообщил, что количество сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось из-за коронавируса, поскольку он давал осложнения тромбофилического характера, то есть вызывал тромбозы. Однако сейчас COVID пошел на спад, а смертность от болезней сердца и сосудов в стране снизилась на 10 процентов.

3 апреля академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусная пандемия завершилась спустя три года и три месяца.

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