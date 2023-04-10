В России за сутки выявили 6622 новых случая коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 6622 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 34 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 467 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровел 6981 пациент, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Министр здравоохранения Михаил Мурашко недавно сообщил, что количество сердечно-сосудистых заболеваний увеличилось из-за коронавируса, поскольку он давал осложнения тромбофилического характера, то есть вызывал тромбозы. Однако сейчас COVID пошел на спад, а смертность от болезней сердца и сосудов в стране снизилась на 10 процентов.

3 апреля академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусная пандемия завершилась спустя три года и три месяца.