Командир ВСУ заявил об ожесточенных боях в Артемовске

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Ситуация в Артемовске для украинских войск сложная. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский.

— Бои (в районе Артемовска — прим. «ВМ») носят ожесточенный характер... Оборона продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая, — сказал он.

Отмечается, что украинский военный был в наиболее «горячих участках фронта» и на месте принимал оперативные решения и ставил задачи, передает РИА Новости.

4 апреля в Американском институте изучения войны (ISW) подтвердили, что российские военные начали продвижение в центральной части города. По данным института, бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в центре Артемовска и взяли под контроль администрацию города. Над зданием подняли российский флаг.

Директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске Соединенные Штаты могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения, и именно этого больше всего боится президент страны Владимир Зеленский.