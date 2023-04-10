Гитарист группы ABBA Лассе Велландер скончался на 71-м году жизни

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На 71-м году жизни скончался гитарист группы ABBA Лассе Велландер. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление семьи музыканта.

— Рано утром в Страстную пятницу (7 апреля — прим. «ВМ») Велландер скончался в окружении близких, — говорится в заявлении.

Отмечается, что у гитариста был рак, который «быстро распространялся».

Любовь к музыке у Велландера была с самого детства. Он играл в нескольких группах, а в октябре 1974 года начал записываться вместе с ABBA. Вместе с коллективом музыкант работал над всеми восемью альбомами, а также выступал с ними на концертах. После распада группы в 1982 году гитарист начал сотрудничество с другими исполнителями. Кроме того, в 1981 году Велландер выпустил первую сольную пластинку, а после спродюсировал и выпустил еще 11 альбомов. В 2021 году гитарист принял участие в альбоме Voyage группы ABBA.