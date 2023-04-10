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Названа средняя зарплата в России по итогам I квартала 2023 года

Полина Пашкина
Общество
Названа средняя зарплата в России по итогам I квартала 2023 года
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Согласно данным сервиса «Авито Работа», по итогам первого квартала 2023 года средняя заработная плата в России составила 53 096 рублей. По сравнению с январем-мартом 2022 года данный показатель продемонстрировал рост на 24,9 процента. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщило издание «Коммерсантъ».

В исследовании сообщили, что самым высоким окладом обладают работники автомобильного бизнеса. В этом сегменте средняя зарплата доходит до 65 465 рублей.

Работодатели в области транспорта предлагают сотрудникам в среднем 61 652 рубля. Средняя зарплата специалистов в строительных компаниях составляет 59 806 рублей, передает «Коммерсантъ».

По результатам исследования самую высокую среднюю зарплату зафиксировали в Москве — 65 544 рубля. Второе место рейтинга по данному показателю занимает Санкт-Петербург (57 655 рублей), третье — Самара (54 651 рубль). Во всех обозначенных городах самые прибыльные места работы также находятся в автомобильном бизнесе.

Реальная зарплата в России в этом году должна увеличиться на 3–5 процентов, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с работниками завода «Тулажелдормаш».

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