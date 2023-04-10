В Госдуме одобрили поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

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Конституционный комитет Госдумы одобрил поправки, предусматривающие пожизненное лишение свободы за государственную измену, а также ужесточение уголовной ответственности за диверсии и терроризм.

Уголовная статья «Акт международного терроризма» предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 12 лет до пожененного. В настоящее время минимальное наказание за это преступление — десять лет лишения свободы.

При этом обвиняемым по статье «Террористический акт» предлагается назначать до 20 лет тюрьмы вместо 15. Также планируется повысить минимальную ответственность за вербовку или вовлечение в терроризм с пяти до семи лет лишения свободы, передает РИА Новости.

Государственная дума также приняла закон об обязательном сборе геномной информации у всех осужденных и подозреваемых россиян, а также при административном аресте.

В документе говорится, что собирать пробы геномной информации будут у всех, кто был осужден или подозревается по той или иной статье. Также пробы ДНК будут собирать у административных нарушителей.