Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Госдуме одобрили поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

Лейла Алиева
Общество
В Госдуме одобрили поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Конституционный комитет Госдумы одобрил поправки, предусматривающие пожизненное лишение свободы за государственную измену, а также ужесточение уголовной ответственности за диверсии и терроризм.

Уголовная статья «Акт международного терроризма» предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 12 лет до пожененного. В настоящее время минимальное наказание за это преступление — десять лет лишения свободы.

При этом обвиняемым по статье «Террористический акт» предлагается назначать до 20 лет тюрьмы вместо 15. Также планируется повысить минимальную ответственность за вербовку или вовлечение в терроризм с пяти до семи лет лишения свободы, передает РИА Новости.

Государственная дума также приняла закон об обязательном сборе геномной информации у всех осужденных и подозреваемых россиян, а также при административном аресте.

В документе говорится, что собирать пробы геномной информации будут у всех, кто был осужден или подозревается по той или иной статье. Также пробы ДНК будут собирать у административных нарушителей.

Госдума Законы Госизмена Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время покупать елей

Олег Эстон
Олег Эстон

Пройти по следам героев-моряков: о главных мемориалах Новороссийска

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Можно ли отождествлять нравственность и мораль

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Все мнения
О проекте