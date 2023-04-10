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Лукашенко: В случае агрессии против Белоруссии РФ может защитить ее как свою территорию

Лейла Алиева
В мире
Лукашенко: В случае агрессии против Белоруссии РФ может защитить ее как свою территорию
Фото: Администрация президента РФ

Белоруссия нуждается в гарантии защиты со стороны России в случае внешней угрозы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в рамках встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в понедельник, 10 апреля.

— В общем это звучало на переговорах (президентов Белоруссии и России — прим. «ВМ») так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности, — цитирует его Sputnik Беларусь.

6 апреля президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко провели заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии. По его итогам было принято решение о создании двумя странами концепции безопасности Союзного государства. В документе сформулируют основополагающие задачи взаимодействия сторон.

Главы двух государств также обсудили результаты совместной работы России и Белоруссии по различным направлениям. Президент РФ отметил, что сделано уже многое. Речь шла о взаимодействии на международной арене и совместном решении вопросов обеспечения безопасности двух государств.

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