Фонд «Страна» реализует программу «Мотивирующих цифровых уроков»

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Фонд развития культуры и кинематографии «Страна» реализует программу историко-патриотических «Мотивирующих цифровых уроков».

Программа будет включать 13 цифровых уроков, которые были протестированы в 87 регионах России. Например, ко Дню Победы можно провести патриотический урок семейной истории «Письма деду» и урок о культуре страны «Защитники искусства».

Кроме того, опубликованы уроки о теме героизма «Герои народов» и «Герои есть», а также урок о служении своему делу и высоких нравственных идеалах «Художник. Заметки на холсте».

В период с 20 марта по 20 апреля среди россиян в возрасте от 14 до 35 лет проходит прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты 1 сезон». Мероприятие прежде всего направлено на вовлечение российской молодежи в творческую деятельность и социальную практику.

Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Бербер рассказала, что за семь месяцев работы курса «Школа юного медиатора» занятия посетило более 750 столичных подростков.