Группу инвестиционных мошенников приговорили к срокам в колонии

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Суд признал группу инвестиционных мошенников виновными и приговорил к срокам в колониях. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 10 апреля.

По ее словам, злоумышленники орудовали с 2013 по 2015 год на территории столицы. Они опубликовали в СМИ информацию о возможности много зарабатывать на инвестициях в недвижимость и нефтяную промышленность. Из-за этого обманутые граждане заключали с компанией ООО «Финансовая группа «ИнвестОйл» договоры инвестиционного займа на суммы от 8,5 тысячи до 8,5 миллиона рублей. Для имитации деятельности некоторым клиентам выплачивались проценты, однако не 28 процентов годовых, как говорилось в рекламе, а в гораздо меньшем объеме. Однако никакой реальной деятельности фирма не вела.

Таким образом жертвами мошенников стали 615 москвичей, большая часть которых являлась пенсионерами и гражданами из социально незащищенных групп населения. Суммарно аферисты похитили более 300 миллионов рублей.

По данному факту были возбуждены уголовные дела. По подозрению в совершении преступления были задержаны организатор группы Дмитрий Курмачев, главные бухгалтеры фирмы — Инесса Липатова и Наталья Позднякова, а также руководители офисов — Юлия Солдатова и Екатерина Маркушева.

— Суд признал подозреваемых в возрасте от 37 до 57 лет виновными и приговорил их к срокам в колонии общего режима. Курмачева приговорили к 14 годам, Солдатову — к 12. Липатову и Маркушеву отправили в колонию на 10 лет, а Позднякову — на восемь. Помимо этого, на осужденных наложили штрафы, а также с них взыщут причиненный пострадавшим ущерб, — резюмировала Нефедова.

Другую группу аферистов задержали в Саратове. Телефонные мошенники обманывали представителей малого и среднего бизнеса, предлагая им поучаствовать в конкурсе на закупку услуг крупной компании.